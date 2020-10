Alba Iulia intra in scenariul rosu pentru urmatoarele doua saptamani; scolile vor functiona in sistem online, iar masca de protectie este obligatorie

Municipiul Alba Iulia, oras in care incidenta a ajuns la 3,24, cu 243 de cazuri noi de COVID-19 depistate de la 1 octombrie, din care 39 in ultimele 24 de ore, va intra de joi seara, de la ora 22:00, pe o perioada de 14 zile, in scenariul 3 - rosu, potrivit unei decizii adoptate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU).