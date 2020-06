Alba-neagra cu copiii Romaniei

Sorin Roșca Stănescu Guvernul Orban și-a făcut temele. La perfecție. În sensul că a premeditat lovitura pe care le-a aplicat-o milioanelor de familii de România cu copii sub vârsta majoratului. Adio alocații de stat. Acestea, în mod programatic, nu vor mai fi dublate. Este o lovitură aplicată pas cu pas în special numeroaselor familii nevoiașe. […] The post Alba-neagra cu copiii României appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.