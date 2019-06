Alba: Raed Arafat, in zonele afectate de o viitura

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a participat sâmbătă seara la şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Alba, convocată după ce mai multe sate de pe Valea Sebeşului, zonă aflată sub atenţionare de cod portocaliu, au fost lovite de o viitură formată ca urmare a scurgerilor de pe versanţi. Au fost purtate discuţii cu prefectul Dănuţ Emil Hălălai, cu primarii comunelor afectate şi cu comanda ISU Alba. Raed Arafat s-a deplasat, potrivit ISU Alba, în teren pentru evaluarea situaţiei din zonele afectate de ape şi identificarea soluţiilor necesare, în sprijinul localnicilor şi autorităţilor locale. Mai multe persoane, inclusiv femei însărcinate, din patru localităţi de pe Valea Sebeşului au fost surprinse, sâmbătă seara, de o viitură, fiind salvate de către echipajele ISU din Alba, în sprijinul cărora au fost trimişi, pentru înlăturarea urmărilor inundaţiilor, aproape 100 de pompieri din judeţele Braşov, Cluj, Hunedoara, Mureş şi Sibiu. În zona de sud a judeţului Alba s-a format sâmbătă seara o viitură din cauza scurgerilor de pe versanţi, care a afectat localităţile Sebeşel, Pianu de Sus, Săliştea, Răchita şi Câlnic. Populaţia din această zonă a fost alertată inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert. Foto: (c) ISU Alba Mai multe persoane au fost surprinse de viitură, fiind salvate de către echipajele ISU şi autorităţile locale. De asemenea, apa a inundat gospodăriile cetăţenilor. Pompierii depun eforturi susţinute pentru evacuarea apei din gospodării şi deblocarea canalelor de scurgere. Întrucât intervenţia pompierilor se realizează cu dificultate, IGSU a dispus suplimentarea efectivelor care acţionează pentru salvarea persoanelor şi înlăturarea urmărilor inundaţiilor cu forţe de la inspectoratele din judeţele învecinate. Aproape 100 de pompieri judeţele Braşov, Cluj, Hunedoara , Sibiu şi Mureş au fost trimişi în sprijinul salvatorilor din Alba, a transmis ISU Alba. Astfel, în Pianu de Sus au fost salvate 18 persoane, fiind 140 de locuinţe afectate, 4 kilometri de străzi colmatate şi parţial distruse, 10 autoturisme şi 2 remorci luate de viitură. Foto: (c) ISU Alba De asemenea, au mai fost afectaţi 1,5 kilometri din drum judeţean 704A, precum şi reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan, un pod şi patru podeţe. Au fost inundate 190 de curţi, 30 de fântâni şi 200 de hectare de terenuri agricole. În comuna Săliştea sunt 100 de locuinţe afectate, şase autoturism, precum şi reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan. În localitatea Răchita au fost 6 persoane salvate de către personalul ISU. Au fost 34 de locuinţe şi o pensiune turistică inundate, 30 de autoturism luate de viitură, 10 stâlpi de electricitate distruşi, a fost afectat drumul judeţean 107A pe 7 tronsoane, un pod, precum şi reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan. Foto: (c) ISU Alba În localitatea Sebeşel pompierii au intervenit pe parcursul nopţii pentru evacuarea apei din 7 gospodării inundate, fiind de asemenea afectate reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan. La faţa locului, în zona localităţii Răchita, a fost transportat un stoc de ajutoare asigurat de Crucea Roşie, compus din: 50 de saltele, 100 de saci de dormit, 100 de paturi, 500 litri de apă, 100 litri de lapte şi îmbrăcăminte pentru aproximativ 70 de copii. AGERPRES / (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)