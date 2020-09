Alba: Zona Economica Ciugud, unde functioneaza peste 30 de companii, extinsa cu 12 hectare

Edilul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, candidat independent pentru un nou mandat de primar, a anunţat vineri că Zona de Dezvoltare Economică Ciugud - Drâmbar a fost extinsă cu încă 12 hectare, lansând o invitaţie investitorilor să se alăture celor peste 30 de companii care derulează deja afaceri aici.

"Am decis să extindem zona de dezvoltare economică şi am pregătit deja primele 12 hectare, parcelate, cu plan urbanistic clar, cu toate utilităţile. Avem măsuri serioase pentru susţinerea investitorilor. Promitem că vom fi o administraţie locală corectă, deschisă, cinstită şi prietenoasă cu mediul de afaceri. Pentru Ciugud, Zona de Dezvoltare Economică a devenit motorul principal care ne-a dus de la o comună cu venituri, în anul 2000, de aproximativ 15.000 de euro, la o comună cu venituri doar din această zonă de aproape 1 milion de euro. Sunt peste 30 de companii care au creat aproape 1.000 de locuri de muncă", a afirmat Gheorghe Damian, care are cinci mandate consecutive de primar.Prin respectiva extindere, Zona de Dezvoltare Economică Ciugud - Drâmbar ocupă, actualmente, o suprafaţă totală de circa 50 de hectare.Ciugud are o absorbţie de fonduri europene de peste 27 de milioane de euro, cea mai mare pentru o comună din România.Gheorghe Damian candidează pentru un nou mandat la alegerile de duminică şi la care s-a mai înscris un reprezentant al PMP.