Albania se cutremura in continuare - Replica cu magnitudinea de 5,4 grade / FOTO & VIDEO

O replica seismului cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineață în Albania, s-a înregistrat la ora locală 6:08, (ora României, 7:08), înregistrând o magnitudine de 5,4 grade, anunţă Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM), scrie Mediafax.

Mișcarea seismică a avut loc la două ore distanță față de cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade, produs la ora locală 03:54 (ora României, 04:54), în vestul Albaniei, la adâncimea de 30 de kilometri.

Replica cutremurului a avut loc la o adâncime de 10 km, având epicentrul la o distanță de 47 de kilometri nord-vest de capitala Tirana și la 27 de kilometri nord de localitatea Durres.

