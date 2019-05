Album cu mii de mesaje de bun venit in Romania, tiparit special pentru Papa Francisc

papa francisc 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un album special in care au fost adunate mii de mesaje adresate Papei Francisc, cu ocazia vizitei sale in Romania, a fost tiparit de Editura ''Galaxia Gutenberg'', a declarat astazi directorul institutiei, protopopul greco-catolic de Targu Lapus, Silviu Hodis. "Dupa ce a fost confirmata aceasta vizita, am facut un anunt si am invitat crestinii de pretutindeni sa transmita un mesaj Papei. (...) Noi stim ca romanii sunt foarte ospitalieri, sunt bine primitori de oaspeti. Lucrul care s-a intamplat si adeverit, apoi s-a materializat intr-o carte foarte frumoasa si foarte bogata pentru ca am primit mesaje si desene, nu doar din Romania, ci si din Canada, dar si din alte tari americane s ...