Albumele lui Prince ”The Rainbow Children” și ”One Nite Alone…” vor fi relansate, arată Smart Radio păstrând un loc special în playlistul zilei pentru piesele regretatului artist, potrivit Mediafax.

The Prince Estate and Legacy Recordings, din partea companiei Sony Music Entertainment, a anunțat că albumele ”The Rainbow Children” și ”One Nite Alone…”, dispărute de pe piață de multă vreme, vor fi relansate într-o nouă ediție.

Prima serie de cinci albume Prince relansate va fi disponibilă de pe 17 aprilie și include discuri realizate de artist în 2001 și 2002.

Albumul ”The Rainbow Children” care include piesa "The Work, pt. 1", omagiul adus de Prince muzicianului James Brown, a fost cel de-al 24-lea disc realizat de Prince și primul material pentru care artistul a revenit la numele care l-a consacrat. Prince își schimbase numele într-un simbol grafic în 1993.

Citește și: Scandal-monstru în Poliție! Pe cine ar proteja Marcel Vela – Reacție dură, după articolul Bugetul.ro

Următorul său material discografic de studio, ”One Nite Alone...”, a apărut pe 14 mai, 2002 și includea piese precum ”U’re Gonna C Me”.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Într-o carieră de peste 35 de ani şi a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic şi funk, pentru activitatea susţinută alături de grupurile The Revolution şi The New Power Generation şi pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" şi "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.