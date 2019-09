Albumul "1999" al lui Prince va fi reeditat intr-o varianta cu 35 de cantece inedite

Prince google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii mostenirii lui Prince au anuntat reeditarea albumului "1999", lansat in 1982. Aceasta noua versiune va fi produsa de Warner sub eticheta "Super Deluxe Edition", si va fi disponibila din 29 noiembrie, potrivit Variety. Fanii lui Prince vor putea descoperi 35 de piese care nu au mai fost ascultate pana acum, inregistrate intre noiembrie 1981 si ianuarie 1983. Lisa Marie Presley, fosta sotie a lui Michael Jackson, dezvaluiri despre cum facea amor cu "Regele Pop": "Avea unele obiceiuri ciudate..." Pachetul va contine si doua concerte live, unul sub forma de CD si altul sub forma de DVD, iar un album va regrupa fotografii rare (de Allen Beaulieu), versur ...