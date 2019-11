Albumul 'Blurryface', al trupei Twenty One Pilot, este cel mai bine vandut material discografic rock al deceniului in topul Billboard

Albumul ”Blurryface”, al trupei Twenty One Pilot, este cel mai bine vândut material discografic rock al deceniului în topul Billboard, anunță Smart Radio care păstrează un loc special pentru muzica americanilor în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Cel de-al patrulea album Twenty One Pilot, ”Blurryface” ocupă primul loc în topul celor mai importante albume rock ale ultimului deceniu. Discul a petrecut 234 de săptămâni în clasament, dintre care nouă le-a petrecut pe prima poziție.

Trupa Imagine Dragons a ocupat primele trei poziții în clasamentul deceniului dedicat de Billboard Celor mai tari piese rock, cu ”Believer” pe primul loc, iar două dintre albumele lor se regăsesc în primele cinci locuri ale clasamentului dedicat materialelor discografice din perioada 2010-2019.

Albumul Mumford & Sons, ”Sigh No More” a ieșit pe locul doi iar Imagine Dragons este pe trei, cu ”Night Visions”. Pe locul patru este coloana sonoră a peliculei ”Guardians of the Galaxy”, ”Awesome Mix Vol. 1”.

Clasamentul face parte din seria de 30 de topuri dedicate de Billboard luând în considerare atât streaming, difuzări la radio și vânzări, cele mai importante piese și albume ca și piesele care au dominat fiecare gen în parte, de la country, R&B/hip-hop, latin, gospel, dance și electronic.

Twenty One Pilots au fost confirmați printre capetele de afiș ale festivalului Mad Cool din Madrid, alături de Taylor Swift și Billie Eilish.

Piesele interpretate de cei doi americani din Columbus, Ohio, se găsesc în playlist-ul Smart Radio.