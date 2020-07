Albumul Folklore al lui Taylor Swift, al optulea al cantaretei, a fost vandut in peste 1,3 milioane de unitati, la nivel global

Albumul „Folklore” al lui Taylor Swift, al optulea al cântăreţei, a fost vândut în peste 1,3 milioane de unităţi, la nivel global, în primele 24 de ore de la lansare, potrivit Republic Records, citează Variety, potrivit news.ro.

„Folklore” a stabilit un record privind activitatea de streaming pe Spotify pentru prima zi a unui album al unei artiste, cu 80,6 milioane de accesări.

În plus, el a fost cel mai ascultat album pop pe Apple Music în 24 de ore, cu 35,47 milioane de accesări.

Datele exacte vor putea fi comunicate în decurs de o săptămână.

Nervii EXPLODEAZĂ în PSD: Carantinarea localității Gornet, un ABUZ cu nuanțe politice

Cântăreaţa americană Taylor Swift a anunţat joi că, la miezul nopţii, urma să lanseze al optulea album de studio al ei.

Ea a compus cele 17 piese incluse pe „Folklore” în timpul perioadei de izolare şi a colaborat cu Aaron Dessner de la The National, Bon Iver, William Bowery şi Jack Antonoff.

Cântăreaţa pop Taylor Swift a fost desemnată de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) cel mai bine vândut artist al anului 2019, devansând nume ca Ed Sheeran, Billie Eilish şi The Beatles.

Născută pe 13 decembrie 1989, Taylor Swift a fost desemnată artista deceniului la American Music Awards 2019 şi are zece premii Grammy în palmares din 35 de nominalizări.