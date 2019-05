Albumul 'Hurts 2B Human' al cantaretei Pink a debutat pe primul loc in Billboard 200

Albumul „Hurts 2B Human” al cântăreţei Pink (P!nk) a debutat pe primul loc în clasamentul Billboard 200, acesta fiind al treilea material de studio consecutiv al artistei americane care intră în top pe primul loc, după „The Truth About Love” (2012) şi „Beautiful Trauma” (2017), potrivit news.ro.

„Hurts 2B Human” a fost vândut în SUA, în prima săptămână de la lansare, încheiată pe 2 mai, în 115.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music.

Evoluţia albumului a fost susţinută de single-ul „Walk Me Home”, care a ajuns pe locul şase al clasamentului Adult Pop Songs.

Pink a debutat în urmă cu aproximativ două decenii şi tot de atunci este prezentă în Billboard 200. Noul album este al optulea al ei şi al optulea care ajunge în top 10. Primul material de studio al artistei, „Can’t Take Me Home”, a intrat în clasament pe locul 26, în 2000. Următorul, „Missundaztood” (2001), a debutat în top 10, pe locul 6.

Pe locul al doilea în actualul clasament Billboard 200 a debutat „People” al grupului de muzică creştină Hillsong United, cu 107.000 de unităţi vândute.

Rapperul american ScHoolboy Q a înregistrat a treia prezenţă în top 10 al Billboard 200, cu „Crash Talk”, care a debutat pe locul al treilea, cu 81.000 de unităţi vândute. Toate cele trei albume ale artistului au ajuns între primele trei locuri ale clasamentului - „Crash Talk” (locul 3), „Blank Face” (locul 2, în 2016) şi „Oxymoron” (locul 1, în 2014).

„When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al cântăreţei electro-pop Billie Eilish a coborât de pe primul loc până pe patru, după ce - în a cincea săptămână de top - a fost vândut în 76.000 de unităţi. Discul a petrecut prima şi a patra săptămână pe primul loc.

Khalid şi „Free Spirit” au coborât trei locuri, până pe cinci, cu 58.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de la lansare, „Thank U, Next” al Arianei Grande s-a clasat pe locul al şaselea, în coborâre o poziţie, cu 38.000 de unităţi vândute în a 12-a săptămână de top, iar „Map of the Soul: Persona” al grupului k-pop BTS a coborât patru locuri, până pe şapte, cu 33.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la apariţie.

Trio-ul AJR şi „Neotheater” au debutat pe locul al optulea. Acesta este primul album al grupului indie-pop care ajunge în top 10. El a fost vândut în 22.000 de unităţi.

„Homecoming: The Live Album” al cântăreţei Beyoncé a coborât cinci poziţii, până pe nouă, cu aproximativ 32.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut.

Albumul „Victory Lap”, singurul al rapperului Nipsey Hussle, ucis pe 31 martie, s-a clasat pe locul al zecelea, în coborâre trei poziţii, după ce a fost vândut în 30.000 de unităţi în a 15-a săptămână de top.