Albumul „Hurts 2B Human” al lui Pink a debutat pe primul loc in Billboard 200

Albumul „Hurts 2B Human" al cantaretei Pink a debutat pe primul loc in clasamentul Billboard 200, acesta fiind al treilea material de studio consecutiv al artistei americane care intra in top pe primul loc, dupa „The Truth About Love" (2012) si „Beautiful Trauma" (2017). „Hurts 2B Human" a fost vandut in SUA, in prima saptamana de la lansare, incheiata pe 2 mai, in 115.000 de unitati, potrivit Nielsen Music. Evolutia albumului a fost sustinuta de single-ul „Walk Me Home", care a ajuns pe locul sase al clasamentului Adult Pop Songs. Pink a decis sa nu mai publice imagini cu copiii ei Pink a debutat in urma cu aproximativ doua decenii si tot d ...