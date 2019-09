Albumul „Lover” al lui Taylor Swift, vandut in peste un milion de exemplare in SUA, certificat cu platina

taylor swift google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Albumul „Lover” al lui Taylor Swift, vandut in peste un milion de exemplare in Statele Unite, a fost certificat cu platina de Recording Industry Association of America. Certificatul a fost acordat dupa doar patru saptamani de la lansarea materialului de studio ce cuprinde 18 piese. Lansat pe 23 august, cel de-al saptelea album al lui Swift, a generat peste 3 miliarde de accesari online la nivel mondial, potrivit Variety. In primele cinci zile, albumul a fost vandut mai bine decat oricare altul de la „Reputation” al lui Swift, aparut in 2017. Acesta este si primul album pentru care cantareata detine controlul deplin al inregistrarilor master. Primele sase discuri ale ei sunt d ...