Albumul omagial Tom Waits va include numai versiuni ale pieselor sale interpretate de voci feminine

Albumul ”Come On Up to the House: Women Sing Waits” va include numai versiuni ale pieselor muzicianului american interpretate de femei și se va lansa pe 22 noiembrie, arată Smart Radio care păstrează un loc special în playlist pentru piesele artistului, potrivit Mediafax.

Phoebe Bridgers, Aimee Mann și Patty Griffin se numără printre interpretele care apar pe albumul anunțat de Dualtone Music Group, din Nashville. Albumul adună 12 melodii care au marcat cariera lui Tom Waits.

Casa de discuri a scos deja pe piață două înregistrări single de pe acest album, Patty Griffin cântând “Ruby’s Arms” (din albumul lansat de Waits în 1980, Heartattack and Vine) și varianta pe care Courtney Marie Andrews o oferă piesei “Downtown Train” (de pe albumul din 1985, Rain Dogs).

Tom Waits este compozitor, cântăreţ şi actor, recunoscut pentru vocea şi versurile sale profunde. Are 69 de ani și şi-a început cariera muzicală în 1972. A lansat 16 albume de studio și 3 live, cărora li se adaugă 7 materiale discografice cu piese compilate. A apărut în peste zeci de producţii cinematografice şi de televiziune. În 2018 a interpretat un rol în pelicula Fraților Coen, ”The Ballad of Buster Scruggs”.