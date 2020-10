Albumul 'Rumours' al grupului Fleetwood Mac, intre primele zece clasate in Billboard 200, dupa mai mult de patru decenii

Albumul „Shoot for the Stars, Aim for the Moon” al rapperului Pop Smoke, lansat postum, a revenit în fruntea Billboard 200 după trei luni de la lansare, iar „Rumours” al grupului Fleetwood Mac se regăseşte între primele zece clasate după mai mult de patru decenii.

Lansat în iulie 2020, „Shoot for the Stars, Aim for the Moon” a fost vândut în SUA în 67.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 15 octombrie, potrivit Nielsen Music/ MRC Data, obţinând astfel a doua clasare în fruntea topului, potrivit news.ro.

Este pentru prima dată în mai bine de două luni când top 10 al Billboard 200 nu cuprinde noi lansări.

Rapperul 21 Savage şi producătorul Metro Boomin au coborât un loc în listă cu „Savage Mode”, care a fost vândut în 66.000 de unităţi în a doua săptămână de la debut.

Albumul este urmat de „Legends Never Die” al lui Juice WRLD, în urcare cinci poziţii, cu 45.000 de unităţi vândute, „My Turn” al lui Lil Baby, în urcare şase poziţii, cu 38.000 de unităţi vândute, şi „Tickets To My Downfall” al lui Machine Gun Kelly, în urcare o poziţie, cu 35.000 de unităţi vândute.

Grupul k-pop Blackpink şi „The Album” au coborât patru locuri, până pe şase, după ce albumul a fost vândut în 35.000 de unităţi în a doua săptămână de la lansare.

„Rumours”, cel mai de succes album al trupei Fleetwood Mac, a revenit în top 10 după 42 de ani. El s-a clasat pe locul al şaptelea, după ce a fost vândut în 33.000 de unităţi. Urcarea în top a discului a fost impulsionată de publicitatea generată de un videoclip încărcat recent pe platforma TikTok în care este folosită piesa „Dreams”. În urmă cu două săptămâni, el se găsea pe locul al 13-lea în listă.

Piesele de pe album au fost accesate online în ultima săptămână de 30,6 milioane de ori.

„Rumours” a petrecut 31 de săptămâni, neconsecutiv, pe primul loc în Billboard 200 în anii 1977 şi 1978, un record pentru un album al unui grup sau duo. Ultima dată s-a aflat în top 10 în februarie 1978, când a ocupat poziţia a şaptea. În total, albumul a fost vândut în peste 40 de milioane de copii.

Clasamentul actual este completat de înregistrarea „Hamilton: An American Musical”, în urcare trei locuri, de rapperul YoungBoy Never Broke Again şi „Top”, staţionari pe locul al nouălea, şi de Taylor Swift şi „Folklore”, în urcare două locuri.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).