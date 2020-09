Alcoolul l-a rapus pe un barbat din Constanța! Dupa o noapte de beție nu a putut sa mai ajunga in pat, așa ca s-a odihnit in mijlocul strazii

Marcel Ciolacu a afirmat ca PSD ii va da o lectie pe care sa o tina minte lui Ludovic Orban la alegerile locale. Liderul social-democratilor a adaugat ca "incompetentii din Guvern" trebuie sa iasa din logica de campanie electorala in care au fost in ultimele 10 luni si sa ia masuri pentru ca scrutinul din 27 septembrie sa se desfasoare in conditii de siguranta, in contextul pandemiei de COVID-19.