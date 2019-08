ALDE a decis iesirea de la guvernare si sustinerea lui Mircea Diaconu la prezidentiale

Delegaţia permanentă a ALDE a votat luni, în şedinţă, ieşirea partidului de la guvernare şi susţinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie, a anunţat liderul formaţiunii, Călin Popescu Tăriceanu. Totodată, el a anunţat că va demisiona de la conducerea Senatului. "Azi dimineaţă am avut o întâlnire cu doamna premier, Viorica Dăncilă, în calitatea dânsei de preşedinte al PSD (...) pentru a discuta în legătură cu salvarea situaţiei - rămânerea sau părăsirea coaliţiei de guvernare. Şi am aşteptat de la doamna prim-ministru să spună dacă are în vedere un plan articulat pentru relansarea guvernării care să presupună mai multe componente. (...) La toate aceste întrebări la care aşteptam un răspuns favorabil, astfel încât guvernarea să poată continua (...), din păcate n-am avut niciun fel de contrapropunere. (...) Colegii au luat hotărârea de a se renunţa la continuarea guvernării împreună alături de PSD", a spus Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea)