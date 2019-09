ALDE a decis: Meleșcanu va fi exclus din partid daca va candida la șefia Senatului

Teodor Meleșcanu nu are parte de susținere din partea propriului partid pentru șefia Senatului. ALDE va intra în cursă cu un alt candidat. Este vorba de Ion Popa. Decizia s-a luat după discuții și ședințe prelungite în interiorul partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu. În cadrul Biroului Politic Central al ALDE care s-a întrunit astăzi, The post ALDE a decis: Meleșcanu va fi exclus din partid dacă va candida la șefia Senatului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.