ALDE a disparut din Parlament. Marian Cucșa: Nu mai fac parte din grup, nu mai exista

ALDE a pierdut cinci oameni la Camera Deputaților. Puterea a convocat Biroul Permanent, situația fiind favorabilă pentru PSD. Este o nouă lovitură pentru Călin Popescu Tăriceanu. După desființarea grupului de la Senat, se desființează și grupul din Camera Deputaților. Marian Cucșa a anunțat încă de marți seară, la B1 TV, că "nu mai fac parte