ALDE a 'disparut' oficial din Senat: Tariceanu schimba numele grupului dupa infuzia de senatori Pro Romania

Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat luni in plenul Senatului, dupa ce si-a dat demisia din a doua functie in stat, ca prin inregimentarea a trei senatori Pro Romania, grupul ALDE din Senat va deveni grup mixt si isi va schimba numele. „Va aduc la cunostinta ca impreuna cu colegii am decis sa reconfiguram grupul ca grup parlamentar mixt cu titlul 'Democratia'”, a zis Tariceanu de la pupitrul central.

