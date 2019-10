ALDE amenința PNL cu moțiunea de cenzura daca nu se țin de cuvant in privința acordului semnat

Liderii ALDE sunt hotărâți să nu ierte nimic, dacă PNL nu le respectă condițiile impuse pentru susținerea Guvernului, sunt dicuțiile de luni care s-au purtat în cadrul ședinței Biroului Politic Central după acordul semnat cu PNL, anunță stiripesurse.ro Parlamentarii ALDE vor merge până la o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ludovic Orban, în cazul în The post ALDE amenință PNL cu moțiunea de cenzură dacă nu se țin de cuvânt în privința acordului semnat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.