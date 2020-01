ALDE anunta ca sustine alegerea primarilor in doua tururi, dar asumarea raspunderii este regretabila

Moise Guran a scris o postare pe Facebook în octombrie 2015 în care spunea că nu detestă nimic mai mult decât un jurnalist care își abandonează meseria pentru a intra în politică. Miercuri, Guran a anunțat că renunță la jurnalism pentru a se alătura celor de la USR și PLUS.

Un val de crime comise de servicii secrete a ajuns si in Europa si nu prea exista sperante ca situatia se va ameliora. Un motiv este dizolvarea vechii ordini mondiale si agravarea situatiei in focarele de criza.

Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat, din nou, cu un an, executarea pedepsei in cazul fostului sef al Directiei de Cercetare Penala a Militiei, colonelul (r) Tudor Stanica (82 de ani), condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare pentru uciderea disidentului Gheorghe Ursu.

Premierul Ludovic Orban a anuntat la inceputul sedintei de guvern de joi ca Executivul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul care modifica Legea administratiei publice locale, astfel incat ea sa prevada ca primarii sa fie alesi in doua tururi.

Noaptea ca hotii, PSD a dat liber traseismului primarilor in urma cu 6 ani, când celebra ordonanța 50 a dus la migrația a peste 500 de primari ai opozitiei de atunci către PSD. Din acest motiv, argumentul PSD ca nu se schimba regulile jocului in timpul jocului, nu sta in picioare.