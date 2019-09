ALDE, aprope de IMPLOZIE: Incep demisiile deputatilor

Marian Cucsa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marian Cucsa ia in calcul retragerea din grupul parlamentar al ALDE din Camera Deputatilor, acesta spunand ca va lua o decizie in acest sens pana luni. Cucsa nu este de acord cu "dinamitarea" grupului de la Senat si spune ca mai multi colegi din partid sunt impotriva unor decizii ale ALDE. "In ce priveste situatia de la Camera Deputatilor, voi analiza pana luni ce se intampla si va voi anunta luni, dar iau in calcul retragerea din grupul parlamentar ALDE, tinand cont de ceea ce se intampla. Daca aceasta este reforma si relansarea ALDE pe care Calin Popescu Tariceanu impreuna cu sfatuitorii domniei sale o propune, ma refer la dinamitarea grupului parlamentar de la Senat, urmand excluderile d ...