ALDE are șanse MINIME sa ramana la guvernare: Condițiile de NEACCEPTAT puse celor din PSD

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a discutat, miercuri, cu liderul PSD, Viorica Dăncilă, după ce a anunțat negocierile privind alianța cu Pro România. După întâlnire, Varujan Vosganian, a declarat că șansele ca ALDE să rămână la guvernare sunt minime și depind de anumite condiții pe care PSD trebuie să le îndeplinească.

În primul rând, conform lui Varujan Vosganian, ALDE a cerut ca Pro România să intre la guvernare, altfel va ieși din coaliția ce susține executivul. O altă condiție este retragerea Vioricăi Dăncilă din cursa pentru prezidențiale, dar și reducerea numărului de miniștri cu 9 posturi, de la 28 la 19.

”Discuția asta a fost pregătită, nu ne-am trezit cu domnul Ponta că ne bate la ușă și noi am zis: ”uite, ce surpriză!”. Ori vom fi amândoi la guvernare, ori vom fi amândoi în opoziție. Așa cum va fi foarte greu să avem doi candidați în coaliție. Nu am amenințat, nu am șantajat cu ieșirea de la guvernare. Am avut o discuție cu liderii PSD. Nu a fost o discuție care să spună tranșant ieșirea ALDE de la guvernare. Am discutat despre restructurarea guvernamentală, despre rectificarea bugetară.

Am discutat să facem o forță politică cu 70 de parlamentari, care să ducă la restructurarea guvernului și un nou program de guvernare, fie să ne despărțim de PSD, dacă se păstrează actualele obiective de guvernare, cu investiții mici.

Noi dorim reducerea severă a numărului de miniștri, sub 20, adică 19, și alocarea de noi ministere către noua forță ALDE - Pro România. În momentul de față, ruperea coaliției este deschisă. Trebuie să vedem, până la sfârșitul lunii august, cum va funcționa această alianță cu doi candidați la președinție.”, a spus Varujan Vosganian, miercuri seara, la Antena 3.

Tăriceanu a anunțat, miercuri, că ALDE va avea o alianță politică cu Pro România. El a afirmat că alianța va fi a treia forță parlamentară, după PSD și PNL.

Ulterior, liderul ALDE și-a nuanțat declarațiile de pe Facebook cu privire la Alianța cu Pro România, iar după editarea postării în locul "am hotărât" a apărut "am discutat".