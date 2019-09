ALDE contra ALDE. Castiga PSD!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Am anticipat corect. Nu numai eu. PSD a inregistat o importanta victorie de etapa. Prin simplul fapt ca ALDE s-a batut cu ALDE in Parlamentul Romaniei. S-a intamplat un fapt fara precedent. Acelasi partid politic – vorbim tot despre ALDE – a avut doi candidati pentru presedintia Senatului, abandonata in urma cu putin timp de presedintele ALDE. Si a castigat Teodor Melescanu. Sustinut de PSD. Care incepe sa intoarca majoritatea din nou de partea sa, dupa ce fusese zdruncinata de miscarea in forta a lui Calin Popescu Tariceanu. Ce urmeaza? Este interesant de observat: La inceputul acestei sesiuni parlamentare, in urma cu opt-noua zile, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ruperea coalitiei aflate la guvernare. Si mutarea A ...