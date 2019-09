ALDE e bine merci la guvernare

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta informatie, recunosc, contine un grad ridicat de senzational. Este chiar socanta. Dar oricat ar fi de ciudat, ALDE, desi formal a anuntat retragerea de a guvenare si trecerea in opozitie, chiar prin declaratiile presedintelui acestui partid, se afla totusi la putere. In alianta cu PSD. Si nu se stie daca va mai pleca de acolo. PNL si Guvernul lui Sfantul Asteapta Tarziu, miercuri noapte, un membru marcant ALDE, Andrei Gerea, fost ministru in doua randuri, chestor al Camerei Deputatilor, a facut o constatare stupefianta. Si anume ca ALDE se afla in continuare la guvernare. Guvernul Dancila nu si-a schimbat compozitia politica. Si asta in ciuda afirmatiilor atat de transante facute luni ...