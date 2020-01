ALDE și Pro Romania il curteaza pe ex-ministrul PDL Gheorghe Ialomițianu

Fostul ministru PDL de Finanțe în 2010-2012, Gheorghe Ialomițianu, a declarat marți pentru STIRIPESURSE.RO că ALDE și Pro România i-au propus să candideze din partea acestor formațiuni la primăria municipiului Brașov la alegerile locale.

„Mi-am anuntat candidatura ca independent pentru primaria municipiului Brașov având în vedere că se înregistrează o stagnare în oraș, în ultimul timp nu s-a făcut mai nimic și actualul primar anunță că va face din 2020 niște proiecte pe care le-a anunțat și în 2012 și în 2016 și lumea este nemulțumită și așteaptă o schimbare la Brașov. Sunt partide care m-au contactat și doresc să candidez din partea lor. Și ALDE și Pro România și alte partide. Nu am luat o decizie. Eu nu exclud o candidatură susținută de alt partid, dar în momentul de față merg pe candidatură de independent. S-ar putea în februarie-martie să am discuții cu partidele să vedem. Varianta acum este ca independent. Mulți brasoveni ma incurajeaza sa candiddez ca independent. Am organizatii, asociatii profesionale din domeniul economic, cultural, asociatii de seniori, care au venit alaturi de mine si ma sustin”, a declarat fostul ministru.

Ialomițianu a demisionat vara trecută din PNL.

