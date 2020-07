ALDE: Inainte de a impune maștile in aer liber, Guvernul ar face bine sa le ofere persoanelor defavorizate

ALDE cere Guvernului condus de Ludovic Orban să dea persoanelor vulnerabile măştile de protecţie promise, înainte de a lua în calcul introducerea obligativităţii purtării măştilor de protecţie în aer liber. Partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu le-a reamintit guvernanţilor că “au trecut aproape 2 luni de când le-au promis și nu au făcut nimic”. “Înainte […] The post ALDE: Înainte de a impune măștile în aer liber, Guvernul ar face bine să le ofere persoanelor defavorizate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.