ALDE isi da duhul in cantec de sirena

Astazi al doilea loc in stat este cedat prin demisie de catre Calin Popescu Tariceanu. Si tot azi se declanseaza o batalie crancena pentru ocuparea de catre o alta persoana a presedintiei Senatului Romaniei. Cantecul de sirena interpretat de Victor Ponta inca nu a incetat, in timp ce ALDE continua sa fie sfasiat si se pulverizeaza in toate directiile. Asistam la cea mai perversa si crancena forma de rezistenta a activului unui partid in raport cu decizia luata la varf. ALDE s-a predat, dar nu vrea sa plece de la guvernare. Candidatii mari, la discretia candidatilor mici In acest moment, aproape nu mai conteaza, decat cel mult pentru cei preocupati de istoria recenta, ce anume s-a intamplat cu A ...