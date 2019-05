ALDE pregatește asaltul final: indicele care inlocuiește ROBOR sa fie aplicat și creditelor in derulare

Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, a declarat joi că în perioada următoare partidul vrea să introducă în legislație o prevedere potrivit căreia noul indice care înlocuiește ROBOR-ul să fie aplicat și creditelor aflate în derulare, nu doar celor care vor fi încheiate pe viitor.

„Ordonanta 19 sper sa intre la Camera Deputatilor saptamana viitoare, trebuie sa se aplice indicele si creditelor in derulare. E un amendament depus pe care le-am facut cu colegi de la PSD si UDMR (...) Cum sa ramana persoane agatate inca 20 de ani de acest indice? In ALDE am luat decizia politica sa sustinem acest amendament pana la capat”, a spus Daniel Zamfir.

Banca Națională a României a publicat joi noul indice de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), indice care înlocuiește ROBOR la stabilirea dobânzilor plătite la creditele acordate consumatorilor.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 2,36%, cu circa un procent sub indicele ROBOR la 3 luni.

Noul indice se aplică și programelor guvernamentale Prima Casă, Prima Mașină și Investește în Tine, a anunțat joi Ministerul Finanțelor.