ALDE prezinta cifre care-l contrazic pe Klaus Iohannis: Romania testeaza de trei ori mai puțin la milionul de locuitori decat Germania!

După ce președintele Klaus Iohannis a declarat marți la Palatul Cotroceni că România nu este chiar la coada Europei în privința testelor efectuate în rândul populației și că „per milion de locuitori avem un numar rezonabil de testari”, iar România nu se poate compara cu Germania pentru că populațiile celor două țări sunt diferite, ALDE a transmis că nu este chiar cum spune șeful statului.

„Pentru dl Iohannis conteaza doar cifrele! Se dovedeste ca am avut dreptate, ca guvernantii si dl Iohannis nu spun numarul de persoane testate pentru ca le-ar strica statistica. Nu testeaza populatia pentru ca le-ar da peste cap statisticile cu care se laudă. Daca tot ii plac dlui Iohannis cifrele, de ce nu spune si despre numarul de teste efectuate in Romania in comparatie cu alte tari. De ce? Pentru ca atunci Romania ar fi pe ultimul loc printre tarile prezentate de dl Iohannis. Ca sa fim concisi: Romania are 150,309 de teste, ceea ce inseamna 7,813 de teste la 1 milion de locuitori! Pentru ca 1 milion de locuitori e la fel peste tot (asa cum a spus dl Iohannis) haideti sa vedem cum stau alte tari:

Statele Unite - 5,714,109 de teste, 17,263 de teste la 1 milion de locuitori,

Spania - 1,345,560 de teste, 28,779 de teste la 1 milion de locuitori,

Italia - 1,789,662 de teste, 29,600 de teste la 1 milion de locuitori.

Romanii trebuie sa stie, dle Iohannis! Sursa date: https://www.worldometers.info/coronavirus/”

