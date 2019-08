ALDE - Pro Romania SANTAJEAZA PSD: Sa renunte Viorica Dancila la candidatura in schimbul sprijinului

Tariceanu Ponta Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pro Romania si ALDE ii dau Vioricai Dancila un ultimatum, valabil pana in 22 septembrie, prin care, daca PSD sprijina candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, parlamentarii celor doua formatiuni sustin Guvernul Dancila in Parlament. Surse din noua colitie formata din ALDE si Pro Romania au spus ca termenul limita pentru PSD este 22 septembrie, aceasta fiind ultima zi de depunere a candidaturilor la alegerile prezidentiale. Viorica Dancila ii raspunde lui Calin Popescu Tariceanu: "E o decizie de neinteles din partea ALDE" - VIDEO Declaratiile vin in contextul in care se vorbeste despre o motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, acum, dupa iesirea ALDE ...