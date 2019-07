ALDE renunta la Teodor Melescanu. Pe cine propune pentru functia de ministru de Externe

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a anuntat astazi ca formatiunea pe care o reprezinta ii retrage sprijinul politic ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si o propune pe Ramona Manescu pentru aceasta functie. "Am luat in discutie situatia de la MAE si am convenit cu totii ca domnul Teodor Melescanu si-a facut cu competenta datoria in pozitia pe care a avut-o. Mai mult decat atat, MAE, prin modul in care a organizat aceste alegeri in limita responsabilitatilor sale prin sporirea numarului de sectii de votare, a cautat sa preintampine eventuale incidente. Se pare insa ca au existat anumite interese pentru ca unele incidente sa aiba loc. Carmen Dan si Teodor Melescanu, principalii ministri vizat ...