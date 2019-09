ALDE se prabuseste incet si sigur. Partidul nu mai poate folosi numele si sigla. Se asteapta demisia lui Calin Popescu Tariceanu

ALDE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doua zile dupa ce si-a dat demisia din ALDE, deputatul Marian Cucsa a tras, printr-o postare pe o retea de socializare, un semnal de alarma la ce se intampla cu partidul din care a facut parte. Nu mai are voie sa foloseasca numele si sigla pentru ca nu mai face parte din familia ALDE international. „ALDE dispare sub privirile admirative ale conducerii… De 3 luni, ALDE Party a trimis o scrisoare catre ALDE Romania prin care instiinteaza ca ALDE Romania nu mai are voie sa foloseasca numele si sigla partidului pentru ca nu mai face parte din familia ALDE international. De cand au primit scrisoarea, cei din conducerea ALDE Romania, au tinut-o ascunsa de membrii de partid si nu au luat nicio masura pen ...