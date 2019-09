ALDE si-a ales candidatul la sefia Senatului - SURSE

ALDE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefii ALDE nu-l sustin pe Teodor Melescanu la sefia Senatului si partidul va intra in cursa cu un alt candidat, s-a decis in sedinta aflata in desfasurare la ora transmiterii acestei stiri. Candidatul ALDE la sefia Senatului o sa fie Ion Popa, au decis liderii partidului. Melescanu o sa fie exclus din partid daca o sa candideze. Sefii ALDE stau de doua zile in sedinte dupa ce Teodor Melescanu a acceptat sa candideze la sefia Senatului cu sprijinul PSD, fara sa-si consulte colegii inainte. La ora transmiterii acestei stiri, are loc o sedinta ALDE in care s-a luat decizia ca Teodor Melescanu nu va fi exclus momentan din ALDE. Dar daca Melescanu va oficializa intelegerea cu PSD si va candida la sefia Senatului cu v ...