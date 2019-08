ALDE trage PSD de maneca: Varujan Vosganian cheama coaliția la planul inițial pentru prezidențiale

Vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian afirmă că actuala coaliţie guvernamentală ar trebui să prezinte un candidat unic la prezidenţiale şi nu "un partener de campanie" pentru Klaus Iohannis, potrivit news.ro.

Vosganian a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că nu exclude ca, în urma unor negocieri, să se ajungă la formula candidatului unic PSD-ALDE la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

"Îmi pare rău că după anunţarea celor doi candidaţi (Dăncilă şi Tăriceanu - n.r.), noi am crezut că dacă PSD amână decizia până la sfârşitul lunii august este şi consecinţa recomandării pe care noi am făcut-o. În discuţia pe care a avut-o Călin Tăriceanu cu Viorica Dăncilă, Călin Tăriceanu a recomandat ca PSD să nu se grăbească cu decizia şi să amânăm până la sfârşitul lunii august, astfel încât, dacă PSD are o opţiune şi ALDE are o opţiune, să cântărim între cele două opţiuni şi să vedem care are cele mai mari şanse să ajungă în turul doi şi acolo să contracandideze pe celălalt candidat din turul doi, care probabil va fi Klaus Iohannis", a afimat Vosganian.

El a spus că discuţia Tăriceanu-Dăncilă a avut loc cu o zi înainte ca ALDE să decidă susţinerea pentru candidatura lui Tăriceanu.

Vicepreşedintele ALDE consideră că în turul al doilea Klaus Iohannis trebuie să aibă un contracandidat puternic, nu un partener.

"El nu trebuie să aibă un partener de campanie care să-i ofere siguranţa că va câştiga, el trebuie să aibă un contracandidat. Din partea coaliţiei în toate sondajele, între cele două formaţiuni politice, singurul care este contracandidat cu şanse este Călin Tăriceanu", a spus Varujan Vosganian.

Întrebat dacă exclude varianta ca în final, în urma negocierilor, PSD şi ALDE să prezinte totuşi candidat unic la prezidenţiale, Varujan Vosganian a răspuns: "Eu nu exclud nimic".

PSD şi ALDE au decis să prezinte candidaţi separaţi la prezidenţiale, decizia fiind criticată de liderii ALDE, care şi-ar fi dorit susţinerea PSD pentru Călin Popescu Tăriceanu.

PSD, care a nominalizat-o pe Viorica Dăncilă, va lua decizia finală la Congresul partidului, programat la finalul lunii august.