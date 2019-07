Ale cui sunt oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal

oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedia de la Caracal a ingrozit si indurerat o tara intreaga. Disparitia Alexandrei si a Luizei, dar si faptul ca Gheorghe Dinca incearca sa ofere piste eronate anchetatorilor, a creat o intreaga revolta. Oasele gasite in casa criminalului au fost duse la IML, iar specialistii au demarat testele antropologice. La o prima evaluare pare ca oasele calcinate, extrem de mici, sunt de provenienta umana. Legistii de la IML ”Mina Minovici” specializati in antropologie au pus fragmentele osoase la curatat, in recipiente speciale, intr-o substanta dura. ”Fragmentele osoase par a fi umane, dar nu ne putem pronunta inainte de a avea rezultatele testelor de laborator. ...