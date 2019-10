Alecu (CERT-RO): Am gandit un document de lucru care sa consolideze colaborarea intre stat, privat si zona educationala

Colaborarea între stat, privat şi zona educaţională este foarte importantă, iar în acest sens ne-am gândit să concepem, cu ajutorul actorilor din domeniul cybersecurity, un document de lucru în care să cuprindem cele mai importante idei pentru a ne putea asigura că resursa umană este pregătită şi motivată să rămână în România, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Iulian Alecu, director general adjunct la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO).

"Cooperarea între stat, privat şi zona educaţională este foarte importantă. Ea deja se aplică în multe state cu succes, cum ar în Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Israel. La noi a început pe diferite proiecte şi zone, însă ideea noastră era dacă putem să gândim un 'white paper', un draft sau mai bine zis un document de lucru pe ceea ce înseamnă această cooperare între cele trei zone, astfel încât să-l concepem acum la această conferinţă (Conferinţa Internaţionale Anuală a CERT-RO, cu titlul 'Noile provocări globale în domeniul securităţii cibernetice' - n. r.), după care să-l înaintăm celorlalte instituţii, universităţi. În acest sens, cui îi place ideea şi cine o consideră în regulă să poate aduce anumite completări, să adauge în aşa fel încât să lucrăm pe document. De aici, putem începe încet, încet o cooperare organizată stat - privat - universităţi care să aibă ca obiectiv principal pregătirea resursei umane, motivarea resursei umane, menţinerea în ţară a resursei umane în domeniul cybersecurity. Ulterior, putem extinde acest document şi în alte domenii", a explicat Alecu.Oficialul CERT-RO a adăugat că documentul supranumit "white paper" va fi publicat pe site-ul instituţiei imediat ce vor fi centralizate ideile provenite din partea celor care activează în domeniul securităţii cibernetice."Am vrut să facem un prim pas acum, la conferinţa anuală de la Bucureşti din aceste zile. Am gândit această variantă, ne-am întâlnit cu toţi actorii din domeniu, colegii mei au preluat ideile, iar la sfârşitul conferinţei să avem un draft cu ideile ce vor fi transmise universităţilor, instituţiilor de stat care au competenţe în zona aceasta. Documentul va fi public pe site-ul CERT-RO, pentru că ne dorim să fie o bază de plecare pentru alte cooperări între cei trei actori, astfel încât să ne asigurăm că resursa umană este pregătită, motivată şi o putem menţine în România", a adăugat directorul general adjunct al CERT-RO.În acelaşi context al pericolelor ce stau în spatele atacurilor cibernetice, directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae, a adus în discuţia unuia dintre panelurile celei de-a IX-a ediţii a Conferinţei Internaţionale Anuale privind noile provocări globale în domeniul securităţii cibernetice, organizată la Palatul Parlamentului în perioada 7-8 octombrie, nevoia de educare a publicului-utilizator de Internet.S-a amintit, astfel, rolul presei în promovarea unor concepte care să stea la baza unei educaţii cibernetice adecvate."Misiunea Agenţiei Naţionale de Ştiri AGERPRES a fost, este şi va fi aceea de a informa prompt şi obiectiv, oferind presei din România, precum şi mass-media din străinătate, posibilitatea de a se conecta permanent cu materiale jurnalistice echidistante şi corecte. Ne dăm seama şi suntem responsabili de faptul că informaţiile pe care le furnizăm ajung la milioane de oameni şi că, pe lângă informaţii, rolul nostru este şi acela de a conştientiza şi chiar de a educa (...) În 2016, AGERPRES a lansat secţiunea Cybersecurity, care conţine ştiri dedicate problemelor strategice ale spaţiului şi securităţii cibernetice. De asemenea, am lansat, luna aceasta, proiectul editorial #CyberFiles, care include prezentarea unora dintre cele mai importante atacuri cibernetice din întreaga lume, care au avut repercusiuni asupra companiilor mici şi mijlocii, corporaţiilor, guvernelor sau instituţiilor de interes naţional, dar şi asupra utilizatorii casnici", a afirmat Claudia Nicolae.Aceasta a adăugat că alte acţiuni-eveniment promovate de Agenţia Naţională de Ştiri au fost cursurile de securitate cibernetică pentru jurnalişti (atât pentru jurnaliştii AGERPRES, cât şi pentru toţi cei din mass-media naţionale şi locale), organizate în 2016, 2017 şi 2018, împreună cu echipa Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)."Cele mai importante subiecte prezentate de experţii CERT-RO au fost tipurile de atacuri cibernetice, elementele de securitate cibernetică, atât din perspectiva atacatorului, cât şi a utilizatorului, măsurile de protecţie şi anonimizare, precum şi alte noţiuni menite să crească gradul de specializare a jurnaliştilor în acest domeniu. Au fost incluse şi demonstraţii practice, cum ar fi simularea unui atac cibernetic, prin care participanţii au fost testaţi pentru conştientizarea pericolelor pe care le prezintă ameninţările de acest fel. Un alt subiect de discuţie a fost Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR), care a avut un impact mare asupra jurnaliştilor", a mai spus directorul general al AGERPRES.Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) organizează în perioada 7 - 8 octombrie cea de-a IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Anuale, sub titlul "Noile provocări globale în domeniul securităţii cibernetice".În cadrul celor două zile ale conferinţei vor fi abordate subiecte de interes, precum securitatea reţelei 5G, cybercrime, educaţie şi conştientizare, implementarea Directivei NIS (Networking Information Security - n. r.), Inteligenţă Artificială şi Cercetare&Dezvoltare în securitate cibernetică.