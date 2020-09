Alegeri 2020 - Nicusor Dan o acuza pe Gabriela Firea ca face parte din 'mafia imobiliara'

Candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "este parte din mafia imobiliară".

"Am venit să discutăm despre mafia imobiliară. Mai avem o oportunitate să discutăm despre mafia imobiliară, în seara asta la 9,00, sunt invitat împreună cu primarul în funcţie, la B1 TV, la o dezbatere despre Bucureşti, unu la unu, are ocazia să vină să vorbim despre mafia imobiliară. Dar n-o să vină, pentru că este parte din mafia imobiliară", a declarat Dan.