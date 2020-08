Alegeri 2020 - Peter Ferenc: In Targu Mures nu exista alternativa la schimbare

Preşedintele UDMR Mureş, Peter Ferenc, a declarat, vineri, după înregistrarea listei de candidaţi ai Uniunii la Consiliul Local Târgu Mureş, că în Târgu Mureş nu există alternativă la schimbare şi că Soos Zoltan, candidatul susţinut de formaţiunile maghiare, trebuie să câştige alegerile locale.

"UDMR porneşte cu o listă nouă de candidaţi la alegerile locale din acest an. Am depus lista candidaţilor UDMR cu 3474 de semnături de susţinere. Mulţumesc tuturor celor care au acordat încredere candidaţilor noştri. Avem şansa să câştigăm, dar numai împreună putem să învingem. În Târgu Mureş nu există alternativă la schimbare. Soós Zoltán trebuie să câştige aceste alegeri, iar munca lui trebuie susţinută de o echipă puternică (...) În ultimii patru ani, judeţul Mureş a pornit pe calea dezvoltării. Majoritatea localităţilor a avut parte de proiecte de infrastructură şi dezvoltare. La Târgu Mureş însă, orice am încercat să facem, mereu ne-am confruntat cu obstacole. Eu îmi doresc ca în judeţul Mureş, Târgu Mureşul să fie motorul, şi nu remorca ce trebuie tractată", a declarat Peter Ferenc.Primul pe lista de candidaţi ai UDMR la Consiliul Local Târgu Mureş, Tamasi Zsolt, directorul Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş, susţine că în acest municipiu trebuie să înceapă o nouă perioadă în care să se poate vorbi despre colaborare."La Târgu Mureş trebuie să înceapă o nouă perioadă, în care putem vorbi despre cooperare, despre locuitorii şi despre viitorul oraşului, nu despre obstacole şi interesele unor lideri. E timpul să lucrăm, în loc să ne luptăm. Să avem parte de colaborare, în loc de conflicte. A venit vremea să arătăm că noi, târgumureşenii, ca o comunitate bine închegată, suntem capabili să resuscităm oraşul şi să-i oferim un viitor, atât oraşului, cât şi copiilor noştri. În acest scop cerem sprijinul târgumureşenilor", a arătat Tamasi Zsolt.Pe lista depusă de UDMR la Circumscripţia Electorală Municipală Târgu Mureş figurează Tamási Zsolt, Portik Vilmos, W. Szabó Péter, Frunda Csenge, Kelemen Márton, Bereczki Sándor, Kakassy Blanka, Iszlai Tamás, Jakab István, Szabó Árpád, Venczi Vidor János şi Bíró Csaba.