ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Campania electorala a inceput astazi. Cand trebuie sa te prezinti la vot

Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European a inceput sambata, iar 286 de posturi de radio si televiziune din intreaga tara si-au manifestat intentia de a o reflecta. Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe posturile de radio si televiziune are loc in perioada 27 aprilie 2019 (ora 00.00) - 25 mai 2019 (ora 07.00). In sedinta din 9 aprilie, membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) au decis sa le atraga atentia moderatorilor emisiunilor de dezbatere electorala sa respecte principiul impartialitatii, sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunilor de acest tip si sa intervina in situatiil ...