ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019! Iata ce au declarat cei mai importanti oameni politici! Ce a declarat Traian Basescu

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a iesit la vot. Candidat pe lista PMP pentru Parlamentul European, Basescu a cerut vot pentru statul de drept. Alegeri europarlamentare 2019! Iata prezenta la vot la ora 11.00! Care este judetul fruntas - LIVE TEXT "Avem acest referendum in care romanii sunt chemati sa spuna daca vor stat de drept. Acesta este mesajul. Trebuie sa raspundem da la ambele intrebari. E un semn foarte bun ca e aglomerat la sectia de votare de la Jean Monet. Este mai de drept decat a fost pana in 2004, dar in mod categoric trebuie corectat. Multi nu au acceptat ideea ca dupa zece ani in care am vazut oameni de calitate si oameni de calitate mai slaba in diverse ...