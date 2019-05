Alegeri europarlamentare 2019. Judetul cu cea mai mare prezenta

Alegeri europarlamentare 2019. Cele 18.730 de sectii de votare deschise in tara pentru alegerile europarlamentare s-au deschis, duminica, la ora 7:00.

La scrutin pot participa aproape 19 milioane de cetateni romani cu drept de vot, din care in jur de 700.000 sunt cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate. Sunt peste 18.000 de sectii de votare deschise in toata tara. Trebuie sa stiti ca atunci cand pasiti in sectia de votare puteti primi trei buletine de vot: unul destinat alegerii unuia din cei 33 de europarlamentari, iar alte doua sunt buletinele de vot pe care sunt trecute intrebarile referendumului consultativ national convocat de presedintele Romaniei pe teme de justitie.

Prezenta la vot la ora 10 a fost de 6,56%.

Judetele cu cea mai mare prezenta sunt Teleorman - 8,99%, Dambovita - 8,35%, si Ilfov - 8,14%

Judetele cu cea mai mica prezenta sunt Covasna - 4,82%, Vaslui - 4,95% si Suceava - 5,07%.

In Bucuresti, prezenta la vot la ora 10:00 a fost de 6,30%.

