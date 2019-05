Alegeri europarlamentare 2019! S-au deschis urnele de vot! Iata cele mai noi informati din Romania - LIVE TEXT

Alegeri europarlamentare 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: S-au deschis urnele de votare! Stire initiala: Alegeri europarlamentare 2019 Peste 18 milioane de alegatori romani sunt asteptati, duminica, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, in cadrul alegerilor europarlamentare 2019, dar si pentru a vota la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de justitie. Alegeri europarlamentare Romania Astfel, alegatorii vor primi trei buletine - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia. Alegeri europa ...