Alegeri europarlamentare! Deputatul iesean, Petru Movila, a votat - FOTO, VIDEO

Petru Movila vot europarlamentare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, deputatul iesean, Petru Movila, aflat pe listele pentru europarlamentare din partea PMP, si-a exercitat dreptul de vot. La iesirea de la urne, Petru Movila a afirmat ca a votat pentru o Romanie unita. ''Am votat pentru o europa crestina, am votat pentru ca Europa trebuie sa fie un continent unit, iar noi romanii trebuie sa ne simtitm bine acolo, sa fim tratati cum se cuvine. Am votat cu incredere si consider ca echipa din care fac parte e cea mai buna si capabila sa ne reprezinte in Europa. Un lucru extraordinar de important, romanii trebuie sa voteze la referendum. Se poate observa ca unii politicieni nu isi doresc ca justitia sa voteze norm ...