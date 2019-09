Alegeri in Austria: O a doua sansa pentru favoritul Sebastian Kurz, dupa scandalul Ibizagate

Sebastian Kurz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ sase milioane de alegatori au inceput sa voteze duminica in alegeri legislative care ar urma, dupa o criza politica fara precedent in Austria, sa-i dea o a doua sansa conservatorului Sebastian Kurz, in pofida faptului ca favoritul in acest scrutin ar putea intampina dificultati mari in a forma o coalitie, relateaza AFP. Liderul conservatorilor austrieci, in varsta de 33 de ani, a iesit cu o popularitate nealterata din furtuna care a doborat, in mai, primul sau Guvern, format impreuna cu partidul de extrema dreapta FPÖ. Aceasta coalitie, formata in decembrie 2017 si care se prezenta ca un model de urmat in Europa care se confrunta cu o ascensiune a nationalismului, a facut implozie dupa ...