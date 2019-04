Alegeri in Spania: Extrema dreapta a intrat in Parlamentul Spaniei! Socialistii au cele mai multe voturi

Pedro Sanchez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE in alegerile legislative de duminica, insa nu are majoritatea necesara in Parlament. El s-a aratat dispus sa faca coalitie cu “toate gruparile pentru a guverna in limitele Constitutiei”, ceea ce pare a fi, pe langa comunicarea disponibilitatii, si un avertisment adresat separatistilor catalani, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Intr-un discurs tinut la sediul PSOE din Madrid, Sanchez a sarbatorit rezultatul scrutinului impreuna cu mii de sustinatori socialisti, evidentiind ca aceasta victorie inseamna “triumful viitorului si esecul trecutului”. “A fost vorba sa castigam alegerile si sa guv ...