Alegeri legislative in Georgia: Opozitia unita se confrunta cu partidul la putere

Georgienii au început să se prezinte la urne sâmbătă pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, în timp ce opoziţia a reuşit să se unească împotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din această ţară din Caucaz, din ce în ce mai nepopular, relatează France Presse. Secţiile de votare s-au deschis la ora 4.00 GMT şi se vor închide la 16.00 GMT, când sunt aşteptate primele exit-poll-uri. Observatori internaţionali ai Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) au fost desfăşuraţi pentru a urmări scrutinul, ale cărui rezultate preliminare nu vor fi cunoscute decât după miezul nopţii ora locală. Foto: (c) ZURAB KURTSIKIDZE / EPA Georgia, o ţară muntoasă de aproximativ patru milioane de locuitori, este un exemplu rar de democraţie printre fostele republici ale URSS, dar rămâne regulat zguduită de manifestaţii antiguvernamentale. Două personalităţi domină acolo viaţa politică: fostul preşedinte în exil Mihail Saakaşvili, în vârstă de 52 de ani, cu o carieră politică extravagantă în Ucraina în ultimii ani, şi miliardarul Bidzina Ivanişvili, în vârstă de 64 de ani, fost prim-ministru. Formaţiunea lui Saakaşvili, Mişcarea Naţională Unită (MNU), a reuşit să adune mai multe grupuri de opoziţie în acest an pentru a se confrunta cu Visul Georgian al lui Ivanişvili, la putere din 2012. Foto: (c) ZURAB KURTSIKIDZE / EPA Joi, zeci de mii de susţinători ai lui Mihail Saakaşvili s-au adunat în piaţa principală din capitala Tbilisi. "Victoria noastră se apropie. Georgia s-a trezit şi este gata să aleagă libertatea în locul opresiunii", a declarat mulţimii opozantul şi fostul preşedinte Saakaşvili, vorbind prin videoconferinţă. Forţat să plece în exil în 2013 după al doilea mandat temându-se că va fi arestat sub acuzaţia de abuz de putere, Mihail Saakaşvili ia în considerare să se întoarcă şi să fie numit în funcţia de prim-ministru, în cazul victoriei la alegerile legislative. În opt ani la putere, popularitatea partidului Visul Georgian s-a prăbuşit pe fondul stagnării economice şi acuzaţiilor de subminare a democraţiei. Liderul său, Bidzina Ivanişvili, este criticat că exercită presiuni asupra adversarilor şi favorizează corupţia. "Un oligarh ce deţine 40% din bogăţiile ţării pe care şi-a însuşit-o şi o conduce ca fieful său", a declarat Saakaşvili, intervievat de AFP. Potrivit estimărilor, opoziţia are un avans scurt în intenţiile de vot, dar Visul Georgian îşi poate mobiliza "resursele financiare şi administrative" pentru a-i învinge pe adversari, crede expertul Gia Nodia. Foto: (c) ZURAB KURTSIKIDZE / EPA Cu toate acestea, datorită unei reforme care întăreşte reprezentarea proporţională, micile partide au mai multe şanse să intre în Parlament în acest an, având nevoie să obţină doar peste 1% din voturi. Cu toate acestea, din cauza complexităţii regulilor electorale, este posibil ca rezultatele finale să nu fie cunoscute până la sfârşitul lunii noiembrie. Această reformă electorală va consolida "pluralismul Parlamentului", a declarat pentru AFP premierul Giorgi Gakharia, încrezător în victoria taberei sale şi asigurând că va aduce Georgia mai aproape de Uniunea Europeană şi de NATO. Această ambiţie atlantistă, împărtăşită de ambele tabere, este foarte prost percepută la Moscova. În august 2008, aceste tensiuni au degenerat într-un război fulger între Georgia şi Rusia. După acest conflict de cinci zile pierdut de Georgia, Kremlinul a recunoscut independenţa a două republici secesioniste, Osetia de Sud şi Abkazia, şi a desfăşurat acolo trupe. AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu, editor online: Gabriela Badea)