Alegeri locale 2020. Ancheta interna la DSP Timis. Inspectorii au eliberat avize de parasire a domiciliului pentru doi edili, contacti ai unei persoane infectate cu COVID-19

Doi primari in functie si candidati pentru un nou mandat din partea PSD, in comunele Dumbravita si Giarmata, Victor Malac, respectiv Virgil Bunescu, care ar fi trebuit sa stea in izolare la domiciliu, fiind contacti directi ai liderului Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, depistat cu COVID-19, au primit derogari de la Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) si au primit avizul DSP pentru a parasi domiciliul.