Alegeri locale 2020: Aproape jumatate dintre președinții secțiilor de votare din Dolj s-au retras

Sute de preşedinţi şi locţiitori din secţiile de votare din țară s-au retras, de teama COVID-19, deși un preşedinte de secţie primeşte 250 de lei pe zi, conform Mediafax. În județul Dolj, mai mult de jumătate din președinții dar și locțiitorii secțiilor de votare au cerut să fie înlocuiţi, iar la Constanţa, aproximativ un sfert, […]